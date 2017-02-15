Следственный комитет России вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого бывшего члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции от КПРФ Дениса Вороненкова и объявил его в федеральный розыск, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в СК.

Экс-депутату заочно инкриминируется организация особо крупного мошенничества — рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью $5 млн.

Отмечается, что СК смог активизировать расследование в отношении Вороненкова только после того, как тот сложил депутатские полномочия. Ранее СК безрезультатно пытался привлечь депутата Госдумы к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы).

Напомним, в декабре 2016 года Вороненков переехал жить вместе с семьей в Киев.

По собстенной инициативе он дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича