Экс-депутат Государственной думы России Денис Вороненков получил украинское гражданство на основании родственных связей в Украине. Об этом Радио Свобода сообщил народный депутат Украины Валерий Пацкан, который входит в комиссию при Президенте по вопросам гражданства.

По словам Пацкана, некоторые члены семьи Вороненкова проживают в Херсонской области.

«Обращение Вороненкова не рассматривалось на комиссии, потому что он не обращался за гражданством к Президенту. Он получил его через Государственную миграционную службу Украины на основании родственных связей. Процедура может длиться от 1 до 3 месяцев, в зависимости от того, насколько быстро кандидат собирает документы», - отметил народный депутат.

О получении украинского гражданства бывший российский депутат-коммунист сообщил 14 февраля изданию «Цензор.нет», продемонстрировав свой паспорт.



По сообщениям российских СМИ, Вороненкова в России объявили в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве. Официально эту информацию не подтверждают.



В Украине он дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.



Вороненков переехал в Украину в декабре 2016 года.