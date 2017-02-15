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Экс-депутат Государственной думы России Денис Вороненков получил украинское гражданство на основании родственных связей в Украине. Об этом Радио Свобода сообщил народный депутат Украины Валерий Пацкан, который входит в комиссию при Президенте по вопросам гражданства.

По словам Пацкана, некоторые члены семьи Вороненкова проживают в Херсонской области.

«Обращение Вороненкова не рассматривалось на комиссии, потому что он не обращался за гражданством к Президенту. Он получил его через Государственную миграционную службу Украины на основании родственных связей. Процедура может длиться от 1 до 3 месяцев, в зависимости от того, насколько быстро кандидат собирает документы», - отметил народный депутат.

О получении украинского гражданства бывший российский депутат-коммунист сообщил 14 февраля изданию «Цензор.нет», продемонстрировав свой паспорт.

По сообщениям российских СМИ, Вороненкова в России объявили в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве. Официально эту информацию не подтверждают.

В Украине он дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.

Вороненков переехал в Украину в декабре 2016 года.
ForUm

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