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Бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, не сумевший переизбраться в Думу седьмого созыва по одномандатному округу от КПРФ, дал показания Генеральной прокуратуре Украины по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, Вороненков частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал другой бывший российский депутат Илья Пономарев, получивший летом 2016 года вид на жительство в Украине.

По словам источника СМИ, близкого к ГПУ, Вороненков «сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича».

Собеседник издания не исключил, что по итогам этой беседы Луценко предъявил Януковичу обвинения в госизмене, которая заключалась в том, что экс-президент пригласил в Украину российские войска.

Следственный комитет России подозревает Вороненкова в причастности к организации хищения здания в центре Москвы и пытался добиться лишения его депутатской неприкосновенности.

По данным СМИ, он и его супруга Мария Максакова, представлявшая в Думе шестого созыва «Единую Россию», перебрались жить из Москвы в Киев в декабре 2016 года. 

Напомним, ранее Луценко заявил, что два депутата Госдумы РФ дали показания по делу экс-президента, в которых признают, что Кремль начал подготовку к вторжению в Украину еще в декабре 2013 года. 
ForUm

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