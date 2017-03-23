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По состоянию на 13:00 на территории военных складов в Балаклее произошло расширение района, охвачено огнем, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Также отмечается, что локализовать пожар пока не удалось.

«Военнослужащие Вооруженных сил Украины и представители ГосЧС делают все возможное для ликвидации катастрофы. Проведена эвакуация жителей близлежащих сел. Работают бригады, ищут тех, кто не уехал из опасной зоны», – подчеркнул представитель Минобороны Виталий Саранцев.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

Из Балаклеи и близлежащих сел были эвакуированы 19 тыс. граждан. Позже радиус эвакуации населения вокруг складов увеличен с 5 до 10 километров.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 113 (диверсия) Уголовного кодекса.
ForUm

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