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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили киевскую коммерческую структуру на незаконном сборе и продаже информации, которая имеет ограниченный доступ и является собственностью государства.

По данным пресс-центра ведомства, дельцы, используя специальное программное обеспечение, противоправно вмешивались в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей госструктур.

Специалисты СБУ зафиксировали копирования злоумышленниками информации, в частности с систем и сетей Министерства юстиции, фискальной службы и Государственной судебной администрации Украины.

«Коммерсанты продавали клиентам доступ к нелегально созданной базе, выдавая ее как собранную из открытых источников», - говорится в сообщении.

Во время санкционированных судом обысков в офисных помещениях, по месту жительства владельцев и топ-менеджмента компании, сотрудники спецслужбы обнаружили телекоммуникационное оборудование, на котором хранилась незаконно полученная информация, и изъяли соответствующую документацию.

Также установлено, что дубликаты незаконных баз данных хранятся на серверах в других странах.

Программное обеспечение злоумышленников к тому же позволяло собирать данные даже из пользователей их услуг.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
ForUm

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