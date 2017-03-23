Свидетели подтвердили, что на склад боеприпасов в Бакалее были сброшены средства, повлекшие взрывы. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак на пресс-конференции.

«Установлены свидетели, которые видели, как на склады 65-го арсенала из летательного аппарата сбросили средства, спровоцировавшие взрывы и детонацию», - заявил Грицак, передает УНИАН.

По словам главы СБУ, открыто уголовное производство по статье 113 (диверсия) Уголовного кодекса.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По данным ГосЧС, все взрывы происходят на технической территории арсенала, однако наблюдаются единичные случаи разлета осколков.

Ранее Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия, которую могли осуществить с помощью беспилотника.