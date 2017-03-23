Радиус эвакуации населения вокруг военных складов в Балаклее, где продолжается пожар, увеличен до 10 километров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Петра Порошенко Святослав Цеголко.

«Принято решение об увеличении радиуса эвакуации до 10 километров. Уже эвакуированы 20 тыс. человек», – отметил он.

Цеголко также сообщил, что по данным главы Харьковской ОГА Юлии Светличной, жертв и раненых нет.

Отметим, что ранее эвакуация жителей провдилась из пятикилометровой зоны от складов боеприпасов.

Напомним, ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны возле города Балаклея Харьковской области произошел взрыв с последующим пожаром.

По данным ГосЧС, все взрывы происходят на технической территории арсенала, однако наблюдаются единичные случаи разлета осколков.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что причиной взрыва является диверсия.