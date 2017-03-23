В связи с обострением ситуации в районе проведения антитеррористической операции и повышением риска проникновения диверсионно-разведывательных групп Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины ввел на территории Донецкой области временные ограничения, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что меры безопасности введены с 23 марта и до отдельного распоряжения АТЦ.

По данным ОВГА, ограничения предусматривают запрет перемещения зарегистрированного спортивного, охотничьего огнестрельного оружия и устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия в район и в районе проведения АТО.

Также ограничено движение транспортных средств по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и проходят за пределами установленных пунктов пропуска, кроме специализированной сельскохозяйственной техники, проводить полевые работы.

Также усилена работа патрульной охранной службы и превентивная и профилактическая деятельность по предотвращению правонарушений, недопущению пребывания в районах проведения мероприятий иностранных граждан и лиц, не имеющих соответствующей регистрации.

Кроме того данные меры предусматривают обеспечение своевременного реагирования на заявления, сообщения о преступлениях, другие правонарушения и события, а также проведение организационных и практических мероприятий по обеспечению общественной безопасности и порядка на улицах, площадях, в парках, скверах, на стадионах, вокзалах и других общественных местах, а также оперативное выявление возможных причин, способствующих совершению уголовных и административных правонарушений.

Также ограничивается перемещение лиц без документов, удостоверяющих личность, с 22:00 до 5:00.

Ограничения предусматривают:

запрет пребывания в лесных массивах и лесополосах, возле водоемов (рек, озер) в районах расположения уязвимых в террористическом отношении объектов, магистральных газопроводов, химических предприятий, ТЭС, плотин и т.д. (кроме сотрудников лесного хозяйства и должностных лиц, задействованных в проведении работ по техническому обслуживанию);

- запрет проведения туристических экскурсий и походов, рыбалки гражданами Украины и другими лицами вне установленных в соответствии с законодательством таких мест;

- запрет использования радиостанций в транспортных средствах, кроме установленных на транспорте специального назначения (или зарегистрированных в установленном порядке);

- запрет осуществления любых полетов беспилотных, легкомоторных летательных аппаратов и проведение фото-, кино- и видео съемок, а также видео, кино и фотосъемки военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, военной техники, местности расположения воинских подразделений ВСУ, НГУ, ГНСУ , МВД, СБУ, которые включены в сил и средств АТО) и объектов.

Отмечается, что указанные ограничения касаются всех граждан Украины, кроме военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в составе подразделений, привлеченных к силам и средствам АТО.

Как сообщал ForUm, 12 марта в зоне проведения антитеррористической операции для обеспечения безопасности граждан из-за угрозы проведения террористических актов были введены дополнительные ограничения.