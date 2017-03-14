Клинико-экспертная комиссия Министерства здравоохранения по просьбе Национального антикоррупционного бюро начала оценку установленных главе Государственной фискальной службы Роману Насирову диагнозов.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Сегодня в клинической больнице Государственного управления делами «Феофания» началось выездное заседание клинико-экспертной комиссии Минздрава.

Ранее НАБУ обратилось в Минздрав с просьбой провести клинико-экспертную оценку установленных диагнозов Роману Насирову и результатов оказанной ему медицинской помощи», - отмечается в сообщении.

Затем комиссия продолжит работу также в государственном учреждении «Национальный научный центр Институт кардиологии имени академика Стражеско».

Как пояснили в Минздраве, клинико-экспертная оценка качества оказания медицинской помощи и медицинского обслуживания проводится в случаях смерти пациентов, разногласия установленных диагнозов, несоблюдения учреждениями здравоохранения стандартов медицинской помощи и медицинского обслуживания, клинических локальных протоколов, табелей материально-технического оснащения, а также в случаях, которые сопровождались жалобами заявителя и/или лица, представляющего его интересы.

Как известно, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда. Однако 4 марта кардиологи заявили, что у Насирова гипертония и неотложная помощь ему не нужна.

4 марта подозреваемого вывезли с территории «Феофании» для проведения объективной оценки его состояния здоровья. Однако на территории Института кардиологии им. Стражеско некоторые народные избранники в течение двух часов блокировали вход в реанимационное отделение.