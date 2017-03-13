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Рассмотрение уголовного производства в отношении бывшего и.о. заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Пасишника снова отложили.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 

Сегодня, 13 марта, в Соломенском районном суде Киева состоялось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению Пасишника по ч.1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины, а именно в незаконном воздействии на должностное лицо с целью помешать выполнению им своих служебных обязанностей и добиться принятия им незаконного решения.

«Судом было рассмотрено и удовлетворено ходатайство о самоотводе судьи Криворот А. в связи с чем рассмотрение производства вновь отложено на неопределенный срок до определения автоматической системой третьего судьи в состав суда», - сообщили в САП.

В прокуратуре напомнили, что 23 февраля Соломенский райсуд Киева рассмотрел и удовлетворил ходатайство о самоотводе судьи Елены Куровой, в связи с чем рассмотрение производства уже откладывалось до определения автоматической системой третьего судьи в состав суда.

«Это первое уголовное производство в Украине по обвинению по ч.1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины, а именно в незаконном воздействии на должностное лицо. Несмотря на то, что САП направила обвинительный акт в суд еще 22 апреля 2016, еще не состоялось ни одного заседания по существу дела», - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал ForUm, в феврале 2016 года тогдашний министр экономического развития и торговли Абромавичус заявил о попытке «продавить» Пасишника на должность его заместителя.

11 марта НАБУ вручило Пасишнику уведомление о подозрении в незаконном воздействии на члена правительства. 

4 августа  Соломенский районный суд вернул Специализированной антикоррупционной прокуратуре обвинительный акт в отношении Пасишника как таковой, что составлен с нарушением норм Уголовного процессуального кодекса.
ForUm

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