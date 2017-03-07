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Национальным музыкальным инструментом болельщика на ЧМ–2018 в России станут «ложки победы».

Художник Рустам Нугманов рассказал о разработке инструмента болельщика, сообщает Znak.com.

«Рабочее название «ложки победы». Для простоты и удобства использования для двух деревянных ложек было сделано крепление — V-образный держатель. Этот инструмент является символом победы», — рассказал Нугманов, отметив, что при разработке руководствовался такими критериями как компактность, простота, удобство использования и историческая ценность.

От государства художник получил на создание инструмента грант в размере одного миллиона рублей.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
ForUm

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