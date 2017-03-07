Чрезвычайный и полномочный посол Украины, судья Международного уголовного суда (2001-2005), представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-2010) Владимир Василенко считает, что РФ не будет выполнять решение Международного суда ООН по делу «Украина против России» относительно противодействия финансированию терроризма и расовой дискриминации, которое будет фиксировать обязательства Москвы как правонарушителя. Такое мнение Василенко высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Как свидетельствует анализ практики Международного суда ООН, принимая решение в том или ином деле, суд никогда на 100% не становился на сторону какой-то одной стороны и не обязательно, что суд удовлетворит все претензии, которые предъявлены Украиной», - отметил он, сообщает УНИАН.

«Россияне уже сейчас заявляют вообще, что это обращение Украины в Международный суд ООН является беспредметным, что это якобы вмешательство в отношения между Украиной и Россией, что является вообще бредом, потому что (международный) суд, рассматривая дела, рассматривает отношения между сторонами, между которыми возник спор», - добавил Василенко.

«Россия, скорее всего, откажется выполнять те положения решения, которые будут фиксировать какие-то обязательства РФ как правонарушителя», - убежден дипломат. «У Международного суда ООН, если государство отказывается выполнять его решение, согласно Уставу есть возможность обратиться к Совету безопасности ООН с требованием обеспечить выполнение этого решения. Но Россия имеет право вето в Совете безопасности, и она заблокирует такое решение Совбеза», - отметил Василенко.

Напомним, суд в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины против России.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.