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В Украине, по сравнению с докризисным периодом, капитальные инвестиции сократились более чем в два раза. При этом в отраслевой структуре капвложений наблюдается резкий крен в сторону сельского хозяйства, а также государственного управления и обороны. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

Он привел статистические данные прошлого года, касающиеся капитальных вложений.

 «В структуре ВВП они сократились на 2,1 п.п. и в 2016 году составляли всего 13,8% ВВП. В долларовом эквиваленте инвестиции уменьшились более чем вдвое, если сравнивать с 2013 годом. В отраслевой структуре капвложений наблюдается резкий крен в сторону сельского хозяйства, а также государственного управления и обороны: доля этих отраслей выросла в структуре на  7 и 3 п.п. соответственно.  Капитальные инвестиции в сельское хозяйство, даже с учетом двукратного роста в структуре, все равно в долларовом эквиваленте остаются меньшими, чем до кризиса.  Остальные отрасли в структуре инвестиций остались на прежнем уровне, а в большинстве – сократились. Наиболее значимо сжались инвестиции в строительстве (минус 4 п.п.) и распределении электроэнергии, газа и воды (минус 3 п.п.)», - написал он.

В сухом остатке, по мнению Арбузова, наблюдается не рост инвестиций, а их сокращение и перераспределение в пользу аграрного сектора.

«Ничего удивительного, что в стремящейся в Европу Украине бизнес вкладывает в сельское хозяйство – он уверен в продаже продукции. Чего не скажешь о машиностроителях, для которых ключевые покупатели – рынки стран СНГ практически закрыты», - напомнил он. 

Причин того, что инвесторы не спешат вкладывать деньги в украинскую экономикe, по мнению бывшего главы НБУ, несколько.

«Украина устойчиво занимает последние в регионе места в рейтингах ведения бизнеса. А  практически дефолтные рейтинги ценных бумаг, нестабильная экономическая и политическая ситуация, а также продолжающиеся боевые действия отпугивают даже самых рискованных бизнесменов. Обидно, что это все происходит с крупнейшей европейской страной с образованным и готовым работать в своей стране населением», - написал Арбузов в Facebook.
ForUm

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