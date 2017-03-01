Весной в Украине будет шесть дополнительных выходных дней в связи с государственными праздниками.

Так, согласно распоряжению Кабмина, рабочий день 8 мая переноситься с понедельника на субботу – 13 мая.

Выходным днем будет 8 марта в честь Международного женского дня; 16 и 17 апреля – в связи с празднованием Пасхи; 1 и 2 мая – в честь Дня международной солидарности трудящихся; 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Напомним, Украинский институт национальной памяти предлагает упорядочить календарь государственных праздников и памятных дней и представляет для общественного обсуждения разработанный им проект Закона Украины «О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях».