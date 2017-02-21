Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает целесообразным создать в Украине электронную площадку для торговли углем. Об этом он сказал на заседании правительства во вторник, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Задача сегодня равняться не на различные биржи, а создать украинскую биржу. Кстати, у нас есть сегодня энергетические площадки, где сегодня уже Шебелинский ГПЗ продает свое топливо. А чего нельзя там продавать уголь?» - отметил Гройсман.

«Я считаю, что эта задача Министерству энергетики и угольной промышленности Украины и министру – внести предложения, вроде, как работает ProZorro, чтобы, например, на осень уже была создана площадка электронных торгов по углю. Из ЮАР, украинского, польского, из других стран», - заявил премьер-министр.

«Тогда все будет понятно по формированию цены для украинских граждан в том числе. Потому что каждый начинает комментировать информацию так, как ему заблагорассудится», - отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что сегодня в Украине есть шахты, себестоимость добычи угля у которых составляет 2800 грн. В цене газа, утвержденной НКРЭКП, которая не подчинена правительству, заложена стоимость угля на уровне 1730 грн. «Вы все понимаете, что тем украинским шахтам, которые добывают уголь по 2800 грн, мы из бюджета напрямую дотируем эту разницу», - отметил Гройсман.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Минэнергоугля отошло от формулы образования цены на уголь «Роттердам плюс».