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Кабинет Министров принял постановление о выделении местным бюджетам 150 млн грн на закупку ангиографического оборудования. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что данное решение позволить спасти жизни трех тысяч украинцев в год.

Он отметил, что украинцы живут на 5-10 лет меньше, чем граждане европейских стран. «Я считаю, что это чрезвычайная несправедливость», - выразил обеспокоенность глава правительства.

Гройсман подчеркнул, что лидирующие позиции в структуре смертности украинцев занимают сердечно-сосудистые заболевания: инфаркты, инсульты. «Сегодня эти болезни молодеют. Мы должны уменьшить смертность украинских граждан», - добавил премьер.

По его словам, 16 тысяч человек в Украине ежегодно нуждаются в неотложной ангиографии и стентировании. Таких процедур в стране проводится около 6 тыс.

«Речь идет о том, что мы сейчас через те ресурсы, которые мы заложили, через это постановление, взаимодействие с местными органами власти в необходимости помещений, до конца года создадим необходимое количество такого оборудования в стране, обучим персонал, и они будут реально спасать жизни украинских граждан», - заверил премьер.

Он также подчеркнул, что стенты будут закуплены через международные организации, что обойдется значительно дешевле.

 
ForUm

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