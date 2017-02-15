Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания правительства, передает 112 Украина.

Решение было принято без возражений. До этого в ходе обсуждения проекта решения премьер сообщил, что обратился в СНБО по поводу блокады, которая ведется неподалеку линии разграничения на Донбассе. Министр энергетики Игорь Насалик допустил веерные отключения для сбалансирования выработки и потребления электроэнергии.

Напомним, 13 февраля антикризисный энергетический штаб рекомендовал главе Министерства энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику внести на рассмотрение Кабинета Министров вопрос введения чрезвычайных мер на рынке электроэнергии.

По информации национальной энергетической компании «Укрэнерго», запасов антрацита на теплоэлектростанциях хватит для стабильной работы энергосистемы на 40 суток.

Как известно, 25 января активисты в военной форме и народные депутаты начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса.

На сегодняшний день заблокированы три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной.