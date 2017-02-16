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Чрезвычайные меры в энергетической системе Украины, введенные распоряжением Кабинета Министров, будут действовать в течение месяца.

Об этом говорится в тексте соответствующего распоряжения, опубликованного она правительственном портале.

В документе отмечается, что такое решение принято временно «в связи с блокированием грузовых перевозок энергетического угля антрацитовой группы и с целью обеспечения надежной, бесперебойной, стабильной работы объединенной энергетической системы Украины, предотвращения возникновения дисбаланса между производством и потреблением электрической энергии».

Также подчеркивается, что государственным предприятием «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» могут быть применены в случае возникновения необходимости по согласованию с Министерством энергетики и угольной промышленности графики почасового отключения электроэнергии и графики ее аварийного отключения.

«Это распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования и действует в течение месяца», – сказано в распоряжении.

Как ранее сообщал ForUm, 25 января активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. 

По информации «Укрэнерго», запасов антрацита на теплоэлектростанциях хватит для стабильной работы энергосистемы на 40 суток.

Сегодня, 16 февраля, Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит неотложные меры по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины.
ForUm

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