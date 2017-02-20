Атомные электростанции Украины 18 февраля 2017 года выработали 302,93 млн кВт-ч электроэнергии, что стало рекордным показателем за последние 13 лет, сообщает пресс-служба ГП НАЭК «Энергоатом».

Отмечается, что аналогичный показатель дневного производства достигался лишь в 2004 году после запуска энергоблоков №2 Хмельницкой АЭС и №4 Ривненской АЭС. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) 18 февраля составил 91,2%.

В «Энергоатоме» также сообщили, что 19 февраля системные ограничения составляли 805 МВт, из-за чего недовыработка электроэнергии составила 18,94 млн кВт-ч при дневном производстве 289,34 млн кВт-ч.

По состоянию на 6:00 20 февраля АЭС Украины работают с нагрузкой 11 920 МВт, балансовые ограничения составляют 1005 МВт.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.

Украина была вынуждена увеличить долю атомной энергетики в общем энергобалансе страны.