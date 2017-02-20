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Президент Петр Порошенко поручил правительству обеспечить установление государственных именных стипендий в честь Героев Небесной Сотни.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, во время встречи с семьями Героев Небесной Сотни Президент отметил, что погибшие активисты защищали жизнь всего народа и его цивилизационное европейское будущее, а также право украинского народа самому определять свою судьбу.

«Просил бы премьер-министра и наше правительство поддержать инициативу по установлению государственных именных стипендий в честь Героев Небесной Сотни лучшим студентам, молодым ученым и ученикам», - сказал Президент.

Порошенко подчеркнул, что стипендии должны быть имени пяти самых молодых по возрасту погибших участников Революции Достоинства - Устыма Голоднюка, Назара Войтовича, Юрия Поправки, Романа Гурика и Дмитрия Максимова. «Считаю уместным установление таких стипендий в учебных заведениях, где они мечтали учиться», - добавил Порошенко.

 
ForUm

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