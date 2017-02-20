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Блокада Донбасса может отразиться на ситуации на валютном рынке. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, сообщается на официальной странице Нацбанка в Facebook.

«Металлургическая продукция является одной из основных составляющих экспорта страны – в прошлом году на нее приходилось около 40%. Соответственно, любые изменения на этом рынке существенно влияют на экономику», – отметил он.

Сологуб подчеркнул, что потеря Украиной 2 млрд долл. США валютной выручки от блокады Донбасса является пессимистичной оценкой. «Но и такие потери возможны», – подчеркнул он.

Замглавы НБУ сообщил, что ситуация на валютном рынке в последнее время стабилизировалась, но резкие изменения объема валютной выручки могут отразиться на нем, как это было в августе-сентябре 2014 года и феврале 2015 года, когда из-за эскалации боевых действий пострадали металлургические предприятия.

«Но ситуация с тех пор улучшилась - сегодня, в отличие от злого 2015 года, Национальный банк имеет достаточно инструментов и большие международные резервы, сгладить краткосрочные всплески на валютном рынке», – подытожил он.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца. 
ForUm

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