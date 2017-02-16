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Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Президент Петр Порошенко сообщил, что Украина увеличила долю атомной энергетики в общем энергобалансе страны сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мне приятно сообщить, что мы резко увеличили долю атомной энергетики в общем энергетическом балансе. Было 47%, сейчас стремительно приближается к 60%. А это миллионы тонн угля, в котором больше не нуждается Украина», - отметил он.

При этом Глава государства выразил уверенность, что эти шаги позволяют выйти на желаемый результат.

Президент также приветствовал факт разработки проектов модернизации генерирующих мощностей, использующих антрацитовый уголь, и перевод их на использование угля газовой группы.

«Речь идет о существенном увеличении коэффициента полезного действия и обеспечения, чтобы они работали на любых видах топлива. Несмотря на то, что на это нужно 2-3 года, эта работа должна начаться немедленно и уже», - сказал Президент.

Кроме того, Президент сообщил о своих договоренностях с польскими и китайскими партнерами по модернизации украинских энергогенерирующих компаний. «Мы об этом говорили с моими польскими коллегами о возможности привлечения кредитных ресурсов и на моей недавней встречи с президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы переориентировать китайское кредитование. Для этого есть все необходимые позиции», - отметил Порошенко.

Как ранее сообщал ForUm, 25 января активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.

В свою очередь участники блокады заявили о намерении продолжать акцию.
ForUm

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