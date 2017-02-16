Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 февраля «О неотложных мерах по нейтрализации угроз энергетической безопасности Украины и усилении защиты критической инфраструктуры».

Соответствующий указ №37/2017 опубликован на сайте Главы Украинского государства.

В документе отмечается, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как ранее сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Они будут действовать в течение месяца.

Как заявил и.о. директора «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, энергосистема Украины в условиях чрезвычайного положения до 15-20 марта сможет стабильно работать без отключений электроэнергии потребителям.