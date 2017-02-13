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Инцидент между украинскими военными и крымскотатарской общественной организацией «Аскер» в селе Чонгар произошел из-за отсутствия обмена информацией и согласованности действий. Об этом заявил глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев в эфире 112 Украина.

«Во время военных учений подразделений ВСУ была действительно конфликтная ситуация, учитывая отсутствие слаженных действий военных подразделений и формирования «Аскер», которое сейчас временно дислоцируется на Чонгаре. В результате этих неслаженных действий было принято решение ВСУ разоружить представителей подразделения с целью изучения ситуации и дальнейшей совместной работы. В ВСУ между подразделениями есть обмен информацией и планами. Оперативно-тактические группировки не обменивается планами с таким формированием как «Аскер», это нормальная штатная ситуация», - заявил Гордеев.

По словам главы ОГА, «в процессе военных учений кто-то, возможно, неправильно друг друга понял».

Гордеев подчеркнул, что на этот момент ситуация уже стабилизировалась, есть план дальнейших совместных действий по защите границы с Крымом между «Аскером» и ВСУ.

По словам Гордеева, после инцидента задержанных и пострадавших нет.

Напомним, сегодня ночью в с. Чонгар около границы с оккупированным Крымом произошел конфликт между крымскотатарскими активистами общественной организации «Аскер» и военными ВСУ. 

Крымские татары утверждают, что военные ВСУ самовольно заняли обустроенную активистами территорию крымскотатарской общественной организации «Аскер». В оперативном командовании «Юг» опровергли эту информацию, заявив, что на позиции военных напали неизвестные вооруженные люди

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подтвердил факт нападения на общественную организацию «Аскер», на территории которой размещен батальон им. Номана Челебиджихана. Позже он заявил, что инцидент исчерпан. 

Журналист Осман Пашаев сообщил, что захватом крымскотатарского батальона на Чонгаре в состоянии алкогольного опьянения руководил командир 34 батальона 57-й бригады ВСУ Сергей Шпанко.  Майор извинился за свое поведение. 
ForUm

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