Вооруженные силы Украины не применяли тактические ракетные комплексы «Точка-У» в Луганской области.
Об этом заявил представитель штаба АТО Леонид Матюхин, сообщает ВВС Украина.
Он назвал эти обвинения «провокацией страны-агрессора».
Напомним, Следственный комитет России заявил о якобы получении «неопровержимых доказательств» применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов «Точка-У» – против мирного населения в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.
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