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Вооруженные силы Украины не применяли тактические ракетные комплексы «Точка-У» в Луганской области.

Об этом заявил представитель штаба АТО Леонид Матюхин, сообщает ВВС Украина.

Он назвал эти обвинения «провокацией страны-агрессора».

Напомним, Следственный комитет России заявил о якобы получении «неопровержимых доказательств»  применения Вооруженными силами Украины оружия массового поражения – тактических ракетных комплексов «Точка-У» – против мирного населения в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.
ForUm

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