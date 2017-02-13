Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что, прежде всего, руководствуется интересами украинских граждан и развития экономики, а не вопросом политики.

Об этом он сказал во время общения с журналистами после переговоров с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом, отвечая на вопрос о поставках угля с Донбасса, сообщает пресс-служба правительства.

«Если теряется уголь, останавливаются блоки, работающие на угле, это означает, что 30% энергетики страны просто останавливается. Я хочу поставить вопрос о Киеве, Харькове. Я не понимаю, почему кто-то хочет довести до того, чтобы жилища остались без отопления. Это просто недопустимо. Если кто-то из тех, кто блокирует, знает, чем заменить уголь, пожалуйста, придите, скажите», - подчеркнул Гройсман.

«Я тут смотрю по-хозяйски. Я в политику не собираюсь. Меня интересует тепло и свет. Точка», - заверил он.

Глава правительства напомнил, что в понедельник состоится заседание антикризисного энергетического штаба, который рассмотрит вопрос стратегических запасов в энергетической отрасли по прохождению отопительного сезона, целесообразность введения чрезвычайного положения в энергетике и сформирует план предложений, в том числе по веерным отключениям, чтобы не допустить «катастрофических» последствий. Рекомендации будут рассмотрены Кабмином.

«Если есть двухнедельный запас, то это значит, что мы не можем его сжечь, чтобы за две недели выйти в кризис. Мы уже сегодня должны внедрять определенные меры, не допустить снижения критических запасов угля. Нельзя затягивать до того, когда стратегические запасы будут уменьшены. Я думаю, все это понимают».

В то же время он призвал блокировщиков к государственнической позиции, чтобы не ставить под угрозу украинских граждан.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что блокирование поставок угля с неподконтрольных Украине территорий Донбасса может привести к остановке и веерным отключениям электроэнергии и теплоснабжения по всей территории страны.

Как известно, в конце января активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали несколько железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса.