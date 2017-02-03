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По состоянию на 7:00 3 февраля из Авдеевки эвакуировано 200 человек (из них 95 детей), сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Всего, по данным ведомства, к аварийно восстановительным работам в городе привлечены 260 человек и 60 единиц техники, в том числе от ГосЧС 100 человек и 32 ед. техники.

«Организована работа штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, взаимодействие служб. Ситуация находится на контроле ГосЧС», – сказано в сообщении.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

1 и 2 февраля ремонтники пытались возобновить электроснабжение, однако из-за обстрелов это им не удалось.

Вечером 2 февраля незаконные вооруженные формирования обстреляли пункты предоставления гуманитарной помощи населению и жилые кварталы Авдеевки, в результате чего погибли два человека, еще двое – получили ранения. 
ForUm

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