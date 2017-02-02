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Бригада электромонтажников из-за обстрелов так и не смогла пока выйти в район повреждения ЛЭП в Авдеевке. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Бригада электромонтажников из-за обстрелов так и не смогла пока что выйти в район повреждения ЛЭП», – написал он.

По словам Жебривского, военнослужащие подразделений CIMIC вместе с коммунальными службами продолжают ремонт домов в частном секторе. Работники службы соцзащиты доставляют продукты питания пожилым людям и тем, кто нуждается в такой помощи.

«Мы организовали централизованный пункт приема и выдачи гуманитарной помощи. Там принимают, учитывают и раздают жителям города все необходимое. В частном секторе установили две полевые кухни, они обеспечивают горячим питанием и кипятком жителей старой Авдеевки», - рассказал чиновник.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля ремонтники пытались возобновить электроснабжение, однако это им не удалось.

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль призвал перекрыть коммуникации на оккупированную территорию, чтобы заставить членов НВФ прекратить огонь в Авдеевке.
ForUm

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