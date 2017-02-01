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Незаконные вооруженные формирования обстреляли пиротехнические группы ГосЧС и бригады энергетиков, которые проводят восстановительные работы под Авдеевкой.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Пиротехнические группы ГосЧС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет. Подлые провокаторы!», – написал он.

Напомним, ранее председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что РФ предоставила гарантии прекращения огня в Авдеевке.

Около 12:00  украинские ремонтные бригады вышли на место разрыва линии электропередачи. 

Прекращение огня продлится до 17:00 сегодняшнего дня.
ForUm

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