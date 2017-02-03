Вчера, 2 февраля, вечером незаконные вооруженные формирования обстреляли пункты предоставления гуманитарной помощи населению и жилые кварталы Авдеевки, в результате чего погибли два человека, еще двое – получили ранения. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Безмозглые Рашисты жестко обстреляли Авдеевку. Снаряды прицельно легли в точки предоставления гуманитарной помощи населению. Обстреляли стадион в центре города рядом с нами, где находится палаточный городок и пункты обогрева. Обстреляли школу №2, где был пункт приема гуманитарной помощи. По предварительным данным у нас от обстрелов 1 человек погиб, 1 ранен», – отметил он.

Позже глава ОВГА сообщил, что один из снарядов попал в дом на улице Молодежной, 19. «Перебит газопровод и теплотрассу. По предварительной информации здесь человеческих жертв нет», – подчеркнул Жебривский.

Также, по его информации, один снаряд упал у оперативно-спасательного автомобиля спасателей, водитель погиб, офицер ГосЧС ранен.

«У обстрелянной СОШ №2 нашли раненую женщину. Перевезли в Больницу. Однако от ран женщина умерла. Это уже второй погибший человек в Авдеевке за последний час», – написал глава ОВГА.

Кроме того, по словам Жебривского, ранение в лицо получил иностранный фотожурналист.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

1 и 2 февраля ремонтники пытались возобновить электроснабжение, однако это им не удалось.