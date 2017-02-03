Российская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня с 7:00 до 18:00 в районе порыва ЛЭП в Авдеевке. Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Российская сторона в СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня с 7:00 до 18:00 в районе порыва ЛЭП в Авдеевке», – отметил он.

По словам главы ОВГА, бригада электромонтажников в сопровождении саперов готовится к выезду на восстановление ЛЭП. «Со стороны временно оккупированной территории также выезжает бригада электромонтажников», – подчеркнул Жебривский.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

1 и 2 февраля ремонтники пытались возобновить электроснабжение, однако из-за обстрелов это им не удалось.