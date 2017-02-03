2 февраля грузины получили то, что с замиранием сердца все еще ждут украинцы. Европарламент проголосовал за предоставление стране безвизового режима с ЕС.

Техническая пауза

Но это вовсе не означает, что прямо сегодня грузины смогут ездить в страны ЕC без виз. Решение Европарламента должен еще утвердить Совет ЕС на уровне министров иностранных дел. Формальность, но все же. Затем - подписать президент Европарламента. Далее решение публикуется в Официальном журнале Евросоюза. После этого дается 21 день для окончания технических процедур введения безвиза с ЕС.

- Мы ожидаем, что решение будет принято к концу марта, в начале апреля. Очень надеюсь, что именно так и будет, и больше времени на это не понадобится, - заявила вице-спикер парламента Грузии Тамара Чугошвили.

Безвиз Грузии дан с оговоркой: в любой момент его могут приостановить. К примеру, если у официальных лиц ЕС появятся малейшие претензии к грузинским туристам.

- В случае выявления каких-либо нарушений Евросоюз задействует механизм по приостановлению визового режима Грузии, - сказано в решении Европарламента.

В страны ЕС пустят только тех грузин, которые имеют биометрические паспорта, и не дольше чем на 90 дней в течение полугода. Безвиз распространяется только на туристические поездки и не дает права на официальное трудоустройство (даже сезонное).

Воспользоваться безвизом с ЕС смогут и жители оккупированных территорий – Абхазии и Южной Осетии.

- Либерализация виз будет доступна и нашим гражданам, проживающим на оккупированных территориях. Мы хотим, чтобы не только либерализация виз, но и все решения по нашей интеграции в Европу были максимально доступны для жителей Абхазии и Цхинвальского региона, - отметил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

Представленный Грузии «безвиз» отличается от визового режима только тем, что не нужно платить за оформление визы. Весь пакет «туристических» документов у грузин должен быть на руках (те же билеты туда-обратно, оплата брони гостиницы, выписка из банка о платежеспособности на дни пребывания в странах ЕС, авт.).

Грузия заслужила. А Украина?

- Грузия провела очень большие и сложные реформы. Они заслужили его (безвиз, - Авт.) Безвизовый режим означает усиление связей между людьми - мы откроем двери для молодежи, студентов, туристов. Также это открытая дверь для нашей общей безопасности, так как сегодня мы стоим перед общими вызовами. У нас уже есть договор об обмене информацией, и Грузия доказала, что действительно является стабильным партнером. Мы должны продолжить работу вместе, - пояснила предоставление Грузии безвизового режима с ЕС член Европарламента, докладчик по Грузии Мария Габриэль.

Тем временем в Украине политики занимаются самовнушением.

- Очень рада за грузин! Следующая – Украина, - написала на своей страничке в «Фейсбук» вице-спикер Ирина Геращенко.

Когда же и до нас дойдет черед? Предполагалось, что в конце прошлого года. Затем европейские дипломаты перенесли рассмотрение «украинского вопроса» на февраль. Ожидалось, что Европарламент примет решение по Грузии и Украине в один день. Увы.

Новая дата – апрель-май.

- Наш тайм-лайн, по которому мы сейчас движемся к безвизу, говорит о том, что окончательное решение будет принято до выборов во Франции (второй тур выборов назначен на 7 мая, - Авт.), - сказала журналистам в середине января замглавы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

КСТАТИ

Сурок Тимка спрогнозировал безвиз для Украины в 2017 году

Вчера на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина разбудили сурка Тимку. Знаменитый грызун не только предсказал приход весны, но и сделал прогноз на получение Украиной безвиза с ЕС. Перед Тимкой оставили две таблички с надписями «Безвиз 2017» и «Безвиз». Он долго думал, но в итоге подошел к табличке «Безвиз 2017».

СКАЗАНО

«Когда я после революции Роз в 2003 году поднял флаг Европы в центре Тбилиси перед парламентом, надо мной издевались практически все на постсоветском пространстве и тихо посмеивались много европейцев. После 2008 нашим ответом на российскую агрессию было создание Восточного партнерства, в перспективы которого многие тоже не верили. А сегодня Грузия, которая уже имеет соглашение об ассоциации с Евросоюзом, наконец, получила безвизовый режим. Так что никогда не смейтесь над идеалистами, они и движут миром. Я уверен, что скоро и все украинцы смогут ездить в Европу без виз», - таким постом на своей страничке в «Фейсбук» отреагировал новость о предоставление Грузии безвиза с ЕС экс-президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили.