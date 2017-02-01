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Сегодня около 07:00 члены незаконных вооруженных формирований силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Противник остановлен. Бой продолжается», - сообщили в штабе.

Также НВФ предприняли попытку штурма позиций сил АТО ночью. «Атака провалилась. Враг отступил», - отмечается в сообщении.

С начала суток противник применял реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», артиллерию калибра 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, по данным штаба, в районе Авдеевки члены незаконных вооруженных формирований выпустили по позициям Вооруженных сил Украины около сотни снарядов РСЗО БМ-21 «Град». 

29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.  

Вследствие этого 29 января погибли 4 бойцов ВСУ, 12 – ранены, 30 января – 3 убитых и 24 раненых, 31 января – 1 погиб и 9 – ранены.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

31 января председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00. Однако позже одно из подразделений НВФ пошло в наступление
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