На донецком направлении в районе Авдеевки члены незаконных вооруженных формирований выпустили по позициям Вооруженных сил Украины около сотни снарядов РСЗО БМ-21 «Град», сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Один наш военный погиб, девять получили ранения, девять травмированы», – говорится в сводке.

Также на донецком направлении НВФ обстреливали позиции сил АТО из 152 миллиметровой артиллерии. Здесь же многократно огонь вели танки. 152 миллиметровая артиллерия была применена и при обстрелах Тоненького, по Авдеевке, Луганском, Троицком, Опытном и Верхнеторецком – 120 миллиметровые минометы, танк и БМП – по Верхнеторецком.

На мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии обстреливали Водяное, Павлополь, Талаковку и Бердянское. Из 120 миллиметровых минометов – Новогригорьевку, Красногоровку, Павлополь, Талаковку, Новотроицкое и Водяное. По Широкино и Новогригорьевке НВФ вели огонь из стрелкового оружия, по Чермалыку – снайпер, по Широкино – БМП противника.

На луганском направлении НВФ неоднократно вели огонь по позициям ВСУ из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, 82 миллиметровых минометов, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Крымского, Троицкого, Желтого, Новоалександровки, Станицы Луганской и Новозвановки.

Всего зафиксировано 86 обстрелов.