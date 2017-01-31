После задействования Президентом Петром Порошенко всех международных элементов давления на Россию, есть первые признаки прекращения незаконными вооруженными формированиями огня в Авдеевке.

Об этом, отчитываясь о выполнении полученных вчера поручений, доложил Президенту глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

Глава ОВГА подчеркнул, что по данным Генштаба, тишина сохраняется на ясиноватском направлении от Авдеевки, но в районе промзоны НВФ продолжают обстрелы.

«Именно прекращение обстрелов является главным условием для начала ремонтных работ. Работы начнутся, сразу после подтверждения тишины (прекращение обстрелов со стороны НВФ) наблюдателями ОБСЕ», – подчеркнул он.

Как доложил Жебривский, Центральная городская больница Авдеевки обеспечена автономными средствами электропитания и работает в штатном режиме.

«В Авдеевке уже организовано 11 пунктов обогрева. По поручению Президента палатки и полевые кухни горожанам предоставили также военные. Жители обеспечиваются горячим питанием. Донецкая ОВГА отрабатывает вопрос добровольной эвакуации жителей города, в первую очередь детей и инвалидов. Для этого подготовлены специальные автобусы. Желающим уехать следует обращаться в городской совет», – сообщил он.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Сегодня утром Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00. Однако, позже одно из подразделений НВФ пошло в наступление.

Порошенко поручил украинским дипломатам проинформировать об обострении ситуации в Авдеевке Совбез ООН и ОБСЕ, а также распорядился инициировать заседание Трехсторонней контактной группы.