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Президент Петр Порошенко может дать показания по делу о заявлении депутата Александра Онищенко о скупке голосов в парламенте.

Об этом директор Национального антикорупцийоного бюро Артем Сытник сказал в эфире 5 канала во вторник вечером.

«Этого исключать нельзя», - ответил он на вопрос ведущей о том, есть ли вероятность того, что в деле даст показания Глава государства.

По словам Сытника, в данный момент проверяются слова Онищенко о том, что свое место в Верховной Раде он купил. Глава НАБУ сообщил, что сейчас уже несколько человек вызваны на допрос по этому вопросу, передает Украинская правда.

«Мы пока воспринимаем заявления Онищенко исключительно как намерение политизировать свое уголовное производство, чтобы отвлечь внимание общества от того, что 3 млрд гривен нанесен ущерб государству», - заявил Сытник, добавив, что решение суда по газовому делу Онищенко будет зависеть от того, когда политик будет задержан и экстрадирован в Украину.

Кроме того, по его словам, Онищенко не предоставлял никаких материалов НАБУ относительно своих заявлений. Также нет официальной информации о том, что он давал показания иностранным спецслужбам.

Напомним, 2 декабря 2016 года Онищенко в эфире российского пропагандистского телеканала «Россия 1» заявил, что он якобы по поручению Президента Петра Порошенко предлагал и передавал деньги народным депутатам за голосования, согласованные с Администрацией Президента.

1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения Онищенко  государственной измены.

В этот же день он заявил о передаче США материалов, компрометирующих Порошенко и его окружение. 

В июле Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину

Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Беглый нардеп заявил, что за место в парламенте давал деньги Давиду Жвании, который на парламентских выборах 2014-го года входил в руководство избирательного штаба БПП.

Онищенко рассказал, что сначала ЦИК не хотела регистрировать его кандидатом в нардепы. Но потом, по его словам, в этот вопрос лично вмешался Порошенко.
ForUm

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