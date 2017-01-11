Претендент избранного президента США Дональда Трампа на должность госсекретаря Рекс Тиллерсон планирует выразить обеспокоенность относительно действий России во всем мире. Это следует из текста речи Тиллерсона, которую кандидат подготовил для выступления на слушаниях в Сенате 11 января, сообщает Радио Свобода.
«Наши союзники по НАТО правомерно встревожены возрождением амбиций России. Но это произошло при отсутствии американского лидерства, которое оставило эти двери открытыми», - укажет Тиллерсон относительно действий администрации 44-го президента США Барака Обамы, который покидает свой пост.
«В то время как Россия стремится уважения на мировой арене, ее недавние действия игнорировали американские интересы. Россия должна знать, что мы будем ответственными в отношении наших обязательств и наших союзников, и Россия должна ответить за свои действия», - говорится в тексте речи, которую распространила так называемая «переходная команда» Дональда Трампа - специалисты, осуществляющие передачу власти избранному президенту США.
Комментарии, которые планирует произнести Рекс Тиллерсон по России, идут вразрез с неоднократными высказываниями Трампа о необходимости улучшения отношений с этой страной.
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