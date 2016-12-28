Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство против главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, который противоправно зарегистрировал Александра Онищенка кандидатом в депутаты Верховной Рады на выборах 2014 года.

Копию решения суда в Facebook опубликовал народный депутат Виталий Куприй.

По словам нардепа, несколько дней назад он обратился в НАБУ с заявлением о преступлении Охендовского, который в 2014 году противоправно, в нарушение решения суда, зарегистрировал Онищенко кандидатом в нардепы.

«Таким образом, глава ЦИК совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью), и должен быть привлечен к уголовной ответственности. Однако, несмотря на 100%-е доказательства незаконности регистрации кандидата, который до избирательной кампании практически не проживал на территории Украины, господин Сытник (директор НАБУ. - Ред.) отказался выполнить требования статьи 214 Уголовного процессуального кодекса (регистрация преступления и начало досудебного следствия в течение 24 часов)», - рассказал Куприй.

В своем решении суд согласился с доводами заявителя и удовлетворил его ходатайство.

«Обязать уполномоченных лиц НАБУ в течение 24 часов с момента получения решения следственного судьи внести соответствующую информацию о совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных решений по заявлению народного депутата Куприя В.Н. от 15 декабря 2016 года», - говорится в тексте документа.

Напомним, беглый нардеп Александр Онищенко заявил, что за место в парламенте давал деньги Давиду Жвании, который на парламентских выборах 2014-го года входил в руководство избирательного штаба БПП.

Онищенко рассказал, что сначала ЦИК не хотела регистрировать его кандидатом в нардепы. Но потом, по его словам, в этот вопрос лично вмешался Президент Петр Порошенко.