также в разделеПолитика
СМИ: Суд доказал, что Лещенко получал огромные деньги за кампанию «черного пиара» 29
Гройсман: Земельную реформу нужно провести до 2020 года 14
Лещенко рассчитывает, что следствие исключит «Ян Де Нул Украина» из тендера в «Южном» 15
Гройсман представил план действий Кабмина на три года 61
Суд отложил заочное осуждение Януковича на неопределенный срок 33
Медведчук назвал точное число освобожденных и разыскиваемых 46
Рада опубликовала госбюджет-2017 47
Ющенко: Репин, Чайковский и Достоевский – достояние украинской культуры 144
У Порошенко объяснили, что значит решение суда ЕС по «Газпрому» 176
Гройсман и Кличко выпили глинтвейна под главной елкой страны 166
В Минюсте отреагировали на решение московского суда по Евромайдану 124
Луценко: Суд по делу о госизмене Януковича может начаться в первом квартале 2017 года 23
Охендовский хочет покинуть пост главы ЦИК, но не будет 45
Луценко: Экс-депутат Госдумы РФ дал важные показания по делу о госизмене Януковича 225
САП обжаловала меру пресечения Охендовскому 34
Польша настаивает на расширении «нормандского формата» 84
Охендовский заявляет, что не отказывался от общего допроса с Трепаком 18
Мнение: Пленные оказались заложниками амбиций чиновников и политиков-популистов 90

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство против главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, который противоправно зарегистрировал Александра Онищенка кандидатом в депутаты Верховной Рады на выборах 2014 года.

Копию решения суда в Facebook опубликовал народный депутат Виталий Куприй.

По словам нардепа, несколько дней назад он обратился в НАБУ с заявлением о преступлении Охендовского, который в 2014 году противоправно, в нарушение решения суда, зарегистрировал Онищенко кандидатом в нардепы.

«Таким образом, глава ЦИК совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью), и должен быть привлечен к уголовной ответственности. Однако, несмотря на 100%-е доказательства незаконности регистрации кандидата, который до избирательной кампании практически не проживал на территории Украины, господин Сытник (директор НАБУ. - Ред.) отказался выполнить требования статьи 214 Уголовного процессуального кодекса (регистрация преступления и начало досудебного следствия в течение 24 часов)», - рассказал Куприй.

В своем решении суд согласился с доводами заявителя и удовлетворил его ходатайство.

«Обязать уполномоченных лиц НАБУ в течение 24 часов с момента получения решения следственного судьи внести соответствующую информацию о совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных решений по заявлению народного депутата Куприя В.Н. от 15 декабря 2016 года», - говорится в тексте документа.

Напомним, беглый нардеп Александр Онищенко заявил, что за место в парламенте давал деньги Давиду Жвании, который на парламентских выборах 2014-го года входил в руководство избирательного штаба БПП.

Онищенко рассказал, что сначала ЦИК не хотела регистрировать его кандидатом в нардепы. Но потом, по его словам, в этот вопрос лично вмешался Президент Петр Порошенко.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги
Ботинки зимние