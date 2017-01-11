Народный депутат Надежда Савченко опубликовала в Facebook откорректированные списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.
Она объяснила, что голубым цветом обозначены освобожденные, красным – погибшие, оранжевым и желтым – россияне, которых ищет «ДНР» и «ЛНР» соответственно.
Напомним, 10 января Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.
По данным СБУ, в этих списках числятся без вести пропавшие и погибшие граждане Украины.
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