Столичная власть продолжит демонтировать незаконно размещенные МАФы, ведь любая торговля должна быть законной и цивилизованной, а Киев должен иметь европейский вид и получать доходы в бюджет города. Об этом в эфире телеканала News One заявил киевский городской председатель Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба.

«Когда я баллотировался на пост мэра, одной из ключевых моих задач была, в частности, борьба с МАФами. Ведь город - давайте говорить откровенно - просто загажен незаконными торговыми лотками. Современный город не должен напоминать базар, - подчеркнул Кличко. - И моя задача - систематизировать торговлю на улицах города».

Мэр отметил, что в столице большое количество торговых площадей, в том числе на первых этажах жилых домов, которые сдаются в аренду. «И знаете, почему эти площади пустуют? Потому что владельцам МАФов гораздо дешевле незаконно их установить, не платить за аренду и самовольно подключиться к электросетям. Понятно, что для них так выгоднее, однако это - не цивилизованный способ ведения бизнеса, а обычный захват территории и использование ресурсов города», - отметил он.

Кличко добавил, что на сайте городской администрации есть карта размещения законных МАФов, которые платят долевое участие и приносят доход в бюджет города. «Раньше незаконных МАФов было около 20 тыс., и мы уже демонтировали более 7 тыс. из этих незаконных построек. Поэтому бой за свободные улицы продолжается, и мы отступать не собираемся», - отметил мэр Киева, добавив, что за этот год, например, отдельные объекты передвижной торговли после проведения конкурса оплатили в городской бюджет по 600 тыс. грн - вдвое больше, чем все объекты за прошлый год.

Что касается снесенных МАФов возле метро «Политехнический институт», Кличко отметил, что там были снесены лишь незаконные торговые точки, которые преграждали выход из сквера у лицея. «На месте снесенных МАФов будет сквер. Я неоднократно подчеркивал, что Киев будет городом парков и скверов, а не МАФов», - подытожил Кличко.

Напомним, ночью 15 декабря на столичной Оболони разбили тракторами рынок. На его месте планируют обустроить сквер. В тот же день МАФы снесли на улице Драйзера.

22 декабря возле станции метро «Политехнический институт» неизвестные разрушили несколько киосков. При этом пострадали двое полицейских и трое гражданских лиц.

Утром 23 декабря бульдозеры снесли рынок из ларьков на Харьковском массиве. В результате конфликта при сносе МАФов пострадали пять человек.

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков во время сноса столичных МАФов.