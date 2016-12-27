Киевский апелляционный хозяйственный суд назначил рассмотрение жалобы компании «Газпром» на решение Хозяйственного суда Киева от 5 декабря, которым тот удовлетворил иск Антимонопольного комитета Украины и решил взыскать с российского газового монополиста 172 млрд грн штрафа и пени, на 18 января.

Об этом говорится в информационной справке суда.

Слушание по делу запланировано на 09:40.

Как сообщал ForUm, 22 января Антимонопольный комитет оштрафовал «Газпром» на 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему в 2009-2015 годах.

Уведомление об уплате штрафа было направлено 4 марта, соответственно «Газпром» должен был уплатить штраф до 4 мая.

12 апреля «Газпром» подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным это решение АМКУ, но этот иск так и не был принят к рассмотрению.

«Газпром» пытался обжаловать определение Хозсуда Киева о возврате его иска без рассмотрения, но суды высших инстанций подтвердили законность такого решения.

5 декабря Хозсуд Киева полностью удовлетворил иск АМКУ к «Газпрому» и обязал российскую компанию выплатить в общей сложности 171 миллиард гривен штрафа и пени по иску.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российская сторона получила устные гарантии Еврокомиссии, что Украина не будет распространять взыскание по антимонопольному штрафу на российский газ, транспортируемый потребителям Евросоюза.

Антимонопольный комитет Украины не исключает принудительное взыскание штрафа на 172 млрд грн с ОАО «Газпром» за границей.