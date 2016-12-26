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Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков во время сноса столичных МАФов.

«В связи с событиями вокруг сноса столичных МАФов поставил прокуратуре Киева задача дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков», – написал он на своей странице в Facebook.

«Категорически настаиваю, что МАФ можно сносить только после предупреждения, а сам демонтаж должен обеспечить сохранность имущества. Ночные бульдозеры и полицейские зачистки в отношениях с предпринимателями недопустимы», – подчеркнул Луценко.

Генпрокурор также отметил, что по факту участия в сносах МАФов «титушек» уже начато уголовное производство. «Возбудили дело, уже знаем откуда», – сообщил он.

Напомним, ночью 15 декабря на столичной Оболони разбили тракторами рынок. На его месте планируют обустроить сквер. В тот же день МАФы снесли на улице Драйзера.  

22 декабря возле станции метро «Политехнический институт» неизвестные разрушили несколько киосков. При этом пострадали двое полицейских и трое гражданских лиц.

Утром 23 декабря бульдозеры снесли рынок из ларьков на Харьковском массиве. В результате конфликта при сносе МАФов пострадали пять человек.
ForUm

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