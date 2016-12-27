Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и президент Mitsubishi Motors Corporation Осами Месуко обсудили возможность снижения цены на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, которые должны быть поставлены в Украину для нужд Нацполиции.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно условиям, предложенным японской стороной, предусмотрена поставка в Украину в 2017 году 635 автомобилей по цене 1 510 932 грн, что в денежном эквиваленте составляет 58 600 долл. за один автомобиль.

«Глава МВД обратил внимание Месуко на факт диспропорции между ценами, которые заложены в условия договора между официальным представителем компании Mitsubishi Motors в Украине – обществом с ограниченной ответственностью «Нико Диамант» и правительством Украины, и ценами, по которым аналогичные автомобили можно приобрести в некоторых странах Европы», - заявили в ведомстве.

Министр подчеркнул, что особая комплектация, дополнительное полицейское оборудование (сигнально-звуковое устройство, радиостанция) и цветографическое оформление, безусловно, повышают стоимость автомобилей, но достаточно большой объем поставки может быть аргументом в пользу оптимизации цены для украинской стороны.

«Снижение цены позволит Нацполиции ъна освободившийся финансовый ресурс осуществить закупку дополнительного объема автомобилей», – заявил Аваков.

Стороны договорились, что компания Mitsubishi Motors после дополнительных консультаций со специалистами МВД сформулирует в ближайшее время уточненные предложения для нацполиции.

Напомним, первым о возможной коррупции при закупках заговорил расследователь Алексей Тамразов. Он купил такую же машину, чтобы доказать завышенную стоимость закупки министерством.