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В результате конфликта при сносе МАФов на территории радиорынка в Дарницком районе столицы пострадали пять человек, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Утром полиция получила сообщение о том, что неизвестные лица сносят торговые точки на улице Ревуцкого в Дарницком районе. По вызову выехали патрульные, сотрудники районного управления полиции и спецподразделения. На месте происшествия, по предварительной информации, выяснилось, что конфликт возник между представителями рынка и общества, которое арендует землю», – говорится в сообщении.

По данным главка, арендатор нанял людей и привез строительную технику для установки забора. «На это предприниматели начали возводить баррикады. В результате возник конфликт, началась толкотня, в ход пошли кирпич и огнетушители. Также были попытки заблокировать движение», – отметили в полиции.

«Полиция сразу вмешалась и стала кордоном между участниками конфликта. Сейчас ситуация стабилизирована. Там работает следственно-оперативнаягруппа, которая проводит осмотр места происшествия», – сказано в сообщении.

По состоянию на 14:30 в столичную полицию от врачей поступило 5 сообщений о пострадавших.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, сегодня утром бульдозеры снесли рынок из ларьков на Харьковском массиве.
ForUm

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