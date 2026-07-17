Українцям хочуть ускладнити платежі через термінали: що відомо

В Україні можуть запровадити нові правила користування платіжними терміналами. Після рекордних штрафів, накладених Національним банком на найбільших операторів ринку, обговорюють посилення контролю за операціями, зокрема відеоверифікацію клієнтів та встановлення камер у терміналах.

Поштовхом до перегляду правил стали санкції Національного банку України. У червні регулятор оштрафував операторів EasyPay та City24 на 135 млн гривень кожного через порушення вимог фінансового моніторингу під час перевірки клієнтів. Матеріали перевірок уже передано до правоохоронних органів через підозри щодо можливого використання платіжних терміналів для відмивання коштів. Наразі EasyPay і City24 залишаються найбільшими гравцями ринку та контролюють близько 60% усієї мережі платіжних терміналів в Україні. Станом на квітень 2026 року мережа EasyPay налічувала приблизно 20 тисяч терміналів, а City24 — понад 15 тисяч.

Після застосування штрафів оператори разом з Асоціацією банків України почали розробляти спільний меморандум, який має встановити єдині правила роботи для всіх учасників ринку. У НБУ та Асоціації банків підтвердили, що відповідні пропозиції вже опрацьовуються.

Серед можливих нововведень — обов'язкова відеоверифікація під час проведення окремих операцій, а також оснащення терміналів камерами відеоспостереження. Крім того, пропонується запровадити часові інтервали між платежами, щоб унеможливити швидке проведення кількох транзакцій поспіль. Автори ініціативи вважають, що це допоможе ефективніше виявляти підозрілі фінансові операції та зменшить ризики відмивання коштів.

Остаточне рішення поки не ухвалене. Після завершення роботи над меморандумом документ передадуть Національному банку. У разі його схвалення нові правила можуть набути чинності вже до кінця 2026 року.

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