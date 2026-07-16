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Суспiльство

На Дніпропетровщині військовий стріляв у спецпризначенців і застрелився

На Дніпропетровщині військовий стріляв у спецпризначенців і застрелився

Інцидент стався вранці 16 липня під час обшуку за місцем проживання чоловіка, який із вересня 2024 року перебував у статусі особи, що самовільно залишила військову частину.

Обшук проводили в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. До слідчих дій були залучені слідчі поліції Дніпропетровської області, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та бійці КОРД, повідомляє Нацполіція.

Під час обшуку чоловік відкрив прицільний вогонь по спецпризначенцях.

Унаслідок збройного опору поранення отримали двоє спецпризначенців КОРД. Надалі, перебуваючи у будинку, чоловік вчинив самогубство, здійснивши постріл у голову зі зброї. Поліцейських госпіталізовано, їм надається вся необхідна медична допомога. Загрози їхньому життю немає.

Наразі на місці події працюють слідчі, криміналісти та інші профільні служби. З місця події вилучено зброю. Триває документування всіх обставин події.

Фото: Нацполіція.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

поліціяДніпропетровська областьстрільбадезертир
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