ВАКС обрав нардепу Кузьміних домашній арешт і конфіскував внесену заставу

Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату від партії «Слуга народу» Сергію Кузьміних запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Відповідне рішення суд ухвалив 29 червня.

Згідно з рішенням суду, Кузьміних перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом протягом двох місяців та зобов'язаний носити електронний браслет. Оскарженню ця ухвала не підлягає, повідомляє hromadske.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив взяти депутата під варту без права внесення застави. Сторона обвинувачення наполягала, що Кузьміних умисно затягує розгляд справи, не з'являючись на судові засідання, аби дочекатися спливу строків давності.

Натомість адвокат депутата заявив, що захист не порушував питання про закриття справи через закінчення строків давности, а сам Кузьміних нібито не переховувався та завчасно повідомляв про свою відсутність.

Окрім домашнього арешту, суд постановив стягнути в дохід держави заставу в розмірі 49 620 гривень, яку депутат вніс у травні 2022 року.

Того ж дня правоохоронці затримали Сергія Кузьміних. Його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині.

За даними Національного антикорупційного бюро, ще у 2022 році депутата викрили під час отримання хабаря у розмірі 558 тисяч гривень. Слідство вважає, що кошти він отримав через довірену особу. Це становило 30% від вартості контракту на постачання системи ультразвукової діагностики для однієї з лікарень Житомира.

У НАБУ також стверджують, що депутат обіцяв за «відкат» у 30% забезпечити укладення ще двох контрактів на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання загальною вартістю понад 38 млн гривень.

Дії Кузьміних кваліфікували за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. Обвинувальний акт у цій справі був переданий до суду ще у 2022 році.

У НАБУ заявляють, що протягом майже чотирьох років депутат неодноразово не з'являвся на судові засідання, що створило реальну загрозу затягування розгляду справи.