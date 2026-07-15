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Зеленський не підтвердив, що Федоров збереже посаду міністра оборони

Зеленський не підтвердив, що Федоров збереже посаду міністра оборони

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі ще не ухвалив рішення щодо можливого перепризначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони у складі нового уряду.

Про це керівник держави повідомив журналістам, передає «Суспільне».

За словами Зеленського, перед зустріччю з народними депутатами фракції «Слуга народу», яка запланована на вечір 15 липня, він проведе окремі консультації з представниками Міністерства оборони.

«Перед зустріччю з фракцією будуть розмови з Міністерством оборони», — сказав президент.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Відповідно до законодавства, разом із главою уряду у відставку автоматично пішов увесь склад Кабінету Міністрів.

Після цього в політичних колах почали обговорювати можливі кадрові зміни в новому уряді. Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що серед кандидатів на посаду міністра оборони розглядався чинний міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, однак остаточного рішення поки немає.

Також у медіа з'являлися припущення, що Михайло Федоров може очолити уряд, проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Тим часом головним претендентом на посаду прем'єр-міністра називають голову правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького. За словами голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, Корецький уже зустрівся з депутатами фракції та представив їм своє бачення майбутньої роботи уряду й його структури.

Михайло Федоров очолює Міністерство оборони з січня 2026 року. За цей час він ініціював низку реформ у сфері управління оборонним відомством та модернізації українського війська.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

МіноборониВолодимир ЗеленськийМихайло ФедоровІгор КлименкоСергій Корецький
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