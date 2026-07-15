Зеленський не підтвердив, що Федоров збереже посаду міністра оборони

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі ще не ухвалив рішення щодо можливого перепризначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони у складі нового уряду.

Про це керівник держави повідомив журналістам, передає «Суспільне».

За словами Зеленського, перед зустріччю з народними депутатами фракції «Слуга народу», яка запланована на вечір 15 липня, він проведе окремі консультації з представниками Міністерства оборони.

«Перед зустріччю з фракцією будуть розмови з Міністерством оборони», — сказав президент.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Відповідно до законодавства, разом із главою уряду у відставку автоматично пішов увесь склад Кабінету Міністрів.

Після цього в політичних колах почали обговорювати можливі кадрові зміни в новому уряді. Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що серед кандидатів на посаду міністра оборони розглядався чинний міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, однак остаточного рішення поки немає.

Також у медіа з'являлися припущення, що Михайло Федоров може очолити уряд, проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Тим часом головним претендентом на посаду прем'єр-міністра називають голову правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького. За словами голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, Корецький уже зустрівся з депутатами фракції та представив їм своє бачення майбутньої роботи уряду й його структури.

Михайло Федоров очолює Міністерство оборони з січня 2026 року. За цей час він ініціював низку реформ у сфері управління оборонним відомством та модернізації українського війська.