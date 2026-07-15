До Умані на Рош га Шана очікують понад 40 тисяч паломників

В Україні розпочали підготовку до щорічного паломництва хасидів до Умані на святкування юдейського Нового року Рош га Шана. Цьогоріч святкування триватиме з 11 до 13 вересня, а до міста очікують прибуття понад 40 тисяч паломників.

Про це повідомила виконавча директорка благодійного фонду «Історико-культурний центр міста Умань» Ірина Рибницька, інформує Суспільне.

За її словами, питання підготовки до паломництва обговорили під час міжвідомчої наради під головуванням очільника Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктора Єленського.

«Вже п'ятий рік ми проводимо Рош га Шана в умовах повномасштабної війни. Також п'ятий рік працює спеціальна міжвідомча робоча група, створена за дорученням Кабінету Міністрів України, яка координує підготовку до паломництва та вирішує всі організаційні питання», — зазначила Рибницька.

Вона наголосила, що через воєнний стан паломники повинні враховувати низку обмежень, зокрема дотримуватися комендантської години та правил безпеки під час повітряних тривог. За словами Рибницької, більшість проблемних питань, які виникали під час попередніх паломництв, уже вдалося врегулювати, однак підготовка триває.

Через закритий повітряний простір хасиди, як і в попередні роки, прибуватимуть до України лише суходолом. Вони спочатку прилітатимуть до сусідніх європейських країн, зокрема Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини та інших, після чого автобусами або приватним транспортом перетинатимуть український кордон.

Для оформлення в'їзду та виїзду паломників планують задіяти 21 пункт пропуску.

За попередніми оцінками, цього року до Умані прибуде приблизно стільки ж паломників, як і торік — понад 40 тисяч. Водночас остаточна кількість учасників паломництва поки що невідома, оскільки підготовка до поїздок ще триває.

Під час наради також повідомили, що для допомоги українським правоохоронцям у забезпеченні громадського порядку до України прибудуть 16 медіаторів.

У 2026 році хасиди відзначатимуть 5787-й юдейський Новий рік.