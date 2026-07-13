На закупівлях для енергетики могли вкрасти 129 мільйонів гривень

Правоохоронці розслідують можливі зловживання під час державних закупівель у сфері енергетики, внаслідок яких держава, за попередніми оцінками, могла втратити близько 129 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, службові особи підприємств енергетичного сектору могли сприяти перемозі в державних тендерах приватної компанії. Йдеться про закупівлі, пов'язані з відновленням пошкоджених ліній електропередач, а також встановленням когенераційних установок, які забезпечують міста електроенергією та теплом під час блекаутів.

У прокуратурі зазначили, що під час слідчих дій було отримано докази, які, за версією слідства, свідчать про оплату виконаних робіт за завищеною вартістю. Надалі, як вважають правоохоронці, переплачені бюджетні кошти виводилися через підконтрольні фіктивні підприємства шляхом проведення безтоварних операцій.

За попередніми підрахунками, реалізація такої схеми могла завдати державі збитків на суму близько 129 мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження директору приватного товариства повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

У разі доведення вини санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.